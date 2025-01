Roma, le parole da brividi di Ranieri ai tifosi: "Grazie perché..."

ROMA - Un inizio dell'anno speciale per la Roma e i suoi tifosi, con l'allenamento a porte aperte al Tre Fontane che ha fatto registrare il sold-out. I tifosi hanno avuto l'occasione di incoraggiare e stare vicino ai giocatori, che stanno preparando il delicato derby contro la Lazio , in programma domenica 5 gennaio. Ma l'allenamento di oggi non ha a che fare solo con il derby. Anzi, non ha nulla a che fare con la partita contro la Lazio. Perché si sarebbe fatto lo stesso, anche se domenica la Roma non avesse giocato. Il motivo è semplice: il club e Ranieri hanno voluto aprire l'allenamento ai romanisti, gratuitamente, per avvicinare ancora di più la gente ai calciatori. E regalare un pomeriggio di festa soprattutto ai più piccoli a due passi dai loro beniamini.

Ranieri, il discorso ai tifosi al Tre Fontane

La giornata di oggi è stata anche l'occasione per Claudio Ranieri di parlare direttamente ai tifosi, ringraziandoli per l'incredibile supporto con un discorso emozionante: "Grazie a tutti per essere venuti, - le parole del tecnico giallorosso al centro del campo mentre i tifosi invocavano il suo nome - ci fate sentire amati. Auguro a voi e alle vostre famiglie un buon 2025. Faremo di tutto affinché voi siate orgogliosi di noi". Non sono parole di facciata, quelle di Ranieri. La sua emozione era tangibile, così come quella dei giocatori. Qualcuno ha invitato gli amici, qualcun altro i parenti, tutti felici nel far vedere quanto Roma e la Roma siano capaci di dare e ricevere amore nonostante una stagione a dir poco complicata. Basterà tutto questo per vincere il derby? Si scoprirà solo domenica sera. Ma intanto oggi i romanisti si sono regalati un inizio di anno speciale.