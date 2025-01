Inter, Frattesi non è contento e vuole la Roma: tutti i retroscena

MILANO - Propositi di addio, che stanno diventando sempre più rumorosi. Frattesi, insomma, non è contento. Dopo un anno e mezzo di Inter, gioca ancora troppo poco. E non ci sono neppure i segnali che la situazione possa cambiare almeno in futuro. Barella è un ingranaggio fondamentale nell’impianto costruito da Inzaghi. E il centrocampista romano ha caratteristiche diverse, utili, se non decisive, in certe partite o situazioni, ma non sufficienti per contendere il posto al numero 23. Insomma, il suo ruolo resta quello di vice. Poteva andare bene lo scorso anno, quando c’è stato il balzo in una grande squadra. Ma ora non è più sufficiente, perché Frattesi è convinto di aver dimostrato il suo valore anche ad alto livello, tanto da essere titolare in Nazionale. Così, se non è possibile avere quello status anche nell’Inter, allora meglio separarsi.