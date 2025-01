Nainggolan: "Roma decima? Fa male. Succedono cose strane...". Poi la frecciata su Mancini

Negli anni Nainggolan ha detto spesso di essersi pentito di aver lasciato la Roma per passare all'Inter : " Monchi all’epoca fece il doppio gioco . Io mi sentivo uno dei capitani e lui mi faceva sentire importante ma alle spalle mi stava vendendo. Io non me ne sarei mai andato via, ma per me l’essere uomo è più importante di ogni altra cosa. Avessi saputo che avrebbe lasciato il club dopo 6 mesi sarei rimasto, anche perchè avevo 3 anni di contratto. Monchi voleva vincere alla Roma mandando via tutti i calciatori presi da Sabatini".

Nainggolan: "Forse a Pellegrini sta pesando la fascia di capitano"

Nainggolan fa poi alcune considerazioni sui giocatori della Roma di oggi, partendo dalla mancanza di leadership: "I leader sono quelli che ti tirano fuori dalle difficoltà. Leader non significa alzare le braccia quando c’è una rissa in campo e farsi vedere nei momenti dove ci sono dei confronti caldi durante la partita come fa spesso Mancini: quello è solo un aspetto dell’essere leader. Noi senza parlare ci guardavamo negli occhi e già sapevamo cosa fare: credo che questa cosa manchi all’attuale Roma. Pellegrini? All’epoca era giovane e si doveva inserire nella squadra ma lottava per entrarci dentro. Non lo conosco come un calciatore che soffre troppo la pressione, forse la fascia gli sta pesando". Su Dybala il Ninja non ha dubbi: "Se sta bene fa la differenza: è un giocatore che devi sempre tenere".

Nainggolan e la nuova avventura nel futsal

Al momento Radja Nainggolan è svincolato, non ha annunciato il ritiro ma, nell'attesa di trovare una nuova squadra dopo la fine dell'esperienza in Indonesia al Bhayangkara, si sta tenendo in forma giocando a futsal (calcio a 5): si è unito all'Hassania Mechelen, in terza divisione belga. Evidentemente è una passione di famiglia: infatti la sorella gemella Riana gioca da molti anni a futsal e ha vestito le maglie tra le altre della Res Roma e del Cus Cagliari futsal, dove tornò proprio per stare vicino al fratello nel 2021.