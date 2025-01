Roma, i convocati di Ranieri per il derby: in tre fuori dalla lista

Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per il derby, gara in programma domani sera all’Olimpico. L’allenatore della Roma deve fare i conti con tre assenze: sono out, infatti, Celik, Cristante (ancora alla prese con il problema alla caviglia) e Ryan. Alla luce del forfait del portiere australiano è stato confermato in prima squadra De Marzi, che in Primavera si sta alternando con Marin (anche lui convocato). Alle spalle di Svilar, dunque, ci sono due baby portieri. De Marzi era stato chiamato anche per la trasferta contro il Milan, andata in scena prima di Capodanno. Per il resto ci sono tutti, in primis l’ossatura della squadra, composta da Hummels, Paredes e Dybala più Dovbyk.