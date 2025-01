Derby, festa doppia sotto la Sud: Hummels balla, Mancini resta in mutande e Pellegrini...

Questo è un nuovo inizio . La pace con i tifosi era già stata fatta, ma la festa nel derby ha riacceso l’entusiasmo nel cuore dei tifosi della Roma , depressi dopo una prima parte di stagione terrificante. Serviva una serata così. E chi se non Ranieri , che con questo ha vinto 5 derby su 5 in carriera, poteva esserne l’artefice. È un nuovo inizio. Si capisce quando si vede Hummels che prima chiede il sostegno dei tifosi in pieno recupero, poi sorride e balla scatenato sulle note di “Tanto pe’ canta” quando rientra negli spogliatoi dopo la festa con i tifosi. Resta lì per un po', non vuole scendere le scalette, non vuole andarsene più. Kone invece al fischio finale va a strappare la bandierina del calcio d'angolo e la sventola sotto la Sud, ormai è una consuetudine per lui. "È un modo per far sentire ai tifosi quanto siamo uniti", dice in sala stampa.

E poi c’è Mancini che resta a festeggiare da solo con la curva Sud a cui dona tutto, maglietta, pantaloncini e cuore. Un membro dello staff giallorosso deve portargli un giubbotto per coprirsi dopo circa 20 minuti, perché è rimasto in mutande, e deve fare l’intervista con Dazn. Diletta Leotta gli chiede: “Perché hai il giubbotto?”. E lui risponde candidamente: “Perché sono nudo”. In curva Sud rispunta la bandiera biancoceleste con il topo: questa volta Mancini la sfiora per un attimo, ma non la prende in mano, per non generare altre polemiche dopo il derby del 6 aprile scorso, vinto con un suo gol.

Pellegrini vive una favola: l'abbraccio dello stadio

E poi c’è il capitano Pellegrini. Se non è un nuovo inizio per lui? Tutti lo immaginavano in panchina, invece Ranieri lo ha lanciato titolare, e lui ha segnato un gol pazzesco dopo 10 minuti in quella che sembrava un'ultima chance: nemmeno nelle favole. Si parla di addio, di Napoli, di Premier, ma Lorenzo ha indicato con orgoglio lo stemma della Roma più volte, sia quando ha segnato, sia quando è stato sostituito. I tifosi gli hanno dedicato una standing ovation. E lui nella festa per il derby vinto si è preso l’abbraccio di tutto lo stadio. Prima con i compagni e poi da solo, con i tifosi che lo hanno sommerso di sciarpe: il capitano le ha prese tutte e se l’è messe al collo. Poi di nuovo con la squadra, che è tornata in campo, per un bis della festa. È la terza perla per lui nel derby: un gol di tacco, uno su punizione e l'ultimo con un destro a giro.

La squadra torna in campo per il bis della festa

La Sud non voleva lasciare lo stadio, cantava e ballava sulle note di Antonello Venditti, Nino Manfredi, Alessandro Mannarino. E così a sorpresa sono rientrati i giocatori. Mancini ha raccolto una sciarpa e l’ha messa al collo di Hummels, che era euforico: la storia del campione tedesco a Roma non poteva essere quella della prima parte della stagione, e con Ranieri è tutta un’altra storia. Come quella di Pellegrini: dopo una serata così, difficile pensare a un addio. È un nuovo inizio.