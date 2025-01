Roma, i Friedkin sempre più vicini ai tifosi: la scelta sul vecchio stemma

Una festa nella festa. Ieri sera, ed è balzato all'occhio di molti che hanno intravisto le immagini dallo spogliatoio, c'era una novità nella Roma. Accanto ai nomi e alle maglie dei giocatori è comparso, per la prima volta da anni, il vecchio logo.: "ASR", a cui i romanisti sono legatissimi. Una scelta precisa prima del derby, quella dei Friedkin che, al netto degli errori sulla guida tecnica che evidentemente sono stati fatti in questa stagione, ha a cuore il legame con la gente. E quindi non solo Pellegrini che, a fine partita, girava felice sotto la Sud con una bandiera in mano con il vecchio stemma, ma anche una chiara indicazione della proprietà americana. Per qualcuno sarà solo un adesivo, per tanti tifosi rappresenta qualcosa in più. E i Friedkin lo hanno capito bene. E lo rispettano.