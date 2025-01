Svilar presto papà: l'emozionante annuncio sui social dopo la vittoria nel derby

Svilar presto papà: l'annuncio sui social

A dare la notizia sui social è June Peeters, compagna del portiere della Roma, con un messaggio postato a corredo di alcune foto in cui la coppia mostra felice le immagini di un'ecografia: "Ci siamo sempre sentiti come se fossimo fatti per questo... - si legge sul profilo di June -. Baby Svilar, ti amiamo tremendamente. Grazie Dio per questa bellissima benedizione. Grazie 2024, non vediamo l'ora che arrivi il 2025".

Anche Dybala fa gli auguri al portiere

Tra i commenti tanti i messaggi di auguri scritti da tifosi della Roma, amici e anche compagni di squadra. Tra questi anche Paulo Dybala, altro grande protagonista del derby (in campo e dopo il triplice fischio dell'arbitro) che ha inviato a Svilar e alla compagna l'emoticon di un cuore.