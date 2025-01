Florenzi non dimentica la Roma, la gag con Cosmi sui derby vinti

Sul fatto che Alessandro Florenzi portasse ancora la Roma nel cuore non c'erano dubbi, ma quanto ancora l'ex capitano vi sia visceralmente affezionato è apparso evidente nella simpatica gag con un altro cuore giallorosso doc come Serse Cosmi , dopo la premiazione della Supercoppa Italiana, vinta dal Milan in rimonta sull'Inter .

"Du derby in du giorni"

Tra i festeggiamenti rossoneri per lo strepitoso successo, raggiunto recuperando due gol di svantaggio ai nerazzurri, c'è anche spazio per il siparietto tra Florenzi e Cosmi, con il primo che in slang romanesco si rivolge all'ex tecnico, oggi commentatore televisivo: "Oh mister, abbiamo vinto du derby in du giorni: uno ieri e uno oggi, mica male questa cosa". Chiaro riferimento al 2-0 inflitto domenica sera dalla squadra di Ranieri a quella di Baroni.