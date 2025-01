Bologna-Roma diretta, segui LIVE la partita di oggi Serie A

Il Bologna per restare nelle zone alte e nobili, cioè europee, della classifica. La Roma per dare continuità al pareggio di San Siro e alla vittoria nel derby. Si gioca alle 18 al Dall'Ara Bologna-Roma senza i tifosi romanisti residenti nel Lazio. Oltre 1500 saranno comunque presenti nel settore ospiti, per il resto lo stadio sarà tutto per il Bologna. Di seguito, dal prepartita al fischio finale, la cronaca in diretta.

18:13

10' Tiro di Dallinga, Svilar in angolo

Tiro da posizione defilata di Dallinga, Svilar per non correre pericoli manda la palla in angolo. Dominguez crea problemi alla difesa della Roma ma Saelemaekers, come da indicazione di Ranieri, non deve arretrare troppo

18:07

4' Gioiellino di Dybala, la Roma non concretizza

Il Bologna attacca e pressa, la Roma però esce benissimo dall'area con un gioiellino di Dybala per Angelino. L'azione non si concretizza (il cross di Saelemaekers è ribattuto) ma l'uscita della Roma dal pressing è stata bellissima

18:02

+++ Bologna-Roma, si parte +++

Via a Bologna-Roma, parte in pressing la squadra di Italiano

18:00

Bologna e Roma in campo, tra poco si inizia

Bologna e Roma sono in campo, tra poco il calcio d'inizio al Dall'Ara

17:51

Frattesi tra Roma e Inter, come è la situazione

Come è la situazione tra Roma e Inter su Frattesi? QUI i retroscena dietro le parole di Ranieri prima della partita di Bologna

17:44

Roma, parla Hummels

"È il mio momento migliore qui a Roma, sto giocando tanto e voglio continuare così sia personalmente sia come team. Ci conosciamo meglio e possiamo fare sempre meglio settimana dopo settimana": queste le parole di Mats Hummels prima di Bologna-Roma. Sul futuro: "È lontano, non lo so. Ora voglio solo giocare, ne parleremo tra qualche settimana o tra qualche mese. Non ci sono pressioni".

17:30

Bologna e Roma, iniziato il riscaldamento

Iniziato il riscaldamento di Bologna e Roma: alle 18 via al fischio d'inizio

17:21

Bologna, le parole di Di Vaio

"Dominguez è una freccia al nostro arco, Italiano gli dà continuità e vediamo cosa farà contro una grande squadra. Il ruolo di Ferguson? Moro è un giocatore che ci può aiutare, abbiamo bisogno di tutti perché ci aspetta un mese molto importante. Ferguson è un tuttocampista, può giocare a centrocampo dappertutto, è sereno, sa quanto è importante per noi, è il nostro capitano". Queste le parole a Sky di Marco Di Vaio, dirigente del Bologna

17:15

Roma, le parole di Ranieri su Dybala e Frattesi

"Ci dispiace che i tifosi non ci siano, ci mancano. Speriamo di renderli orgogliosi da lontano. La stessa formazione del derby? Hanno fatto una buona gara per cui bisogna dargli continuità, ma anche quelli che non giocano mi stanno mettendo in difficoltà. Dybala? Non so a cosa fosse abituato prima, noi abbiamo un modo di approcciare il post partita nostro, diamo ampio recupero a chi ha giocato per non stressare il corpo. Frattesi? Ancora non c'è niente di definito, onestamente non si possono spendere tutti quei soldi". Queste le parole di Claudio Ranieri a Sky prima di Bologna-Roma. Sul suo futuro Ranieri dice: "Lasciatemi stare, finiamo questa stagione nel miglior modo possibile".

17:01

+++ Bologna, la formazione ufficiale +++

Questa la formazione uffciale del Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga

16:45

+++ Roma, la formazione ufficiale +++

Questa la formazione ufficiale della Roma (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Mancini, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk

16:39

Bologna-Roma, dove vederla in tv

Bologna-Roma, calcio d'inizio alle 18: tutte le info su dove seguire la sfida del Dall'Ara

16:38

Roma, il piano per Frattesi

Nel frattempo, fuori dal campo, la Roma è al lavoro per regalare a Ranieri Davide Frattesi. Quella che sembrava un'operazione impossibile adesso è reale e concreta. LEGGI QUI i dettagli

16:34

Bologna-Roma, la probabile formazione di Ranieri

Ranieri orientato a confermare la stessa formazione del derby: QUI il probabile 11 della Roma

16:24

Bologna-Roma, tanti romanisti in città

Tanti i romanisti presenti in città nonostante il divieto di trasferta per i residenti nel Lazio. Non potranno entrare allo stadio, ma è stata l'occasione di fare una gita fuori porta. QUI il racconto dell'inviato Roberto Maida

Bologna, stadio Dall'Ara