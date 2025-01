Calafiori ricorda l'infortunio shock con la Roma: "Mi dissero che non avrei più giocato"

Oggi Riccardo Calafiori è una delle pedine più importanti dell' Arsenal di Arteta dopo la splendida stagione dove ha riportato il Bologna in Champions League. Ma c'è stato un momento a 16 anni quando ha rischiato di smettere di giocare per sempre a causa di un gravissimo infortunio riportato in Roma-Viktoria Plzen in Youth League.

Calafiori: “Motta mi ha cambiato la carriera“

Calafiori ha ricordato l'episodio in un'intervista a Sky Sport: "Mi dissero che probabilmente non sarei tornato a giocare. Mi ricordo come ero prima, poi sono cambiato, quell’esperienza mi ha segnato. Quando sono tornato in campo ero convinto che sarei diventato calciatore. Ma neanche nei momenti migliori mi aspettavo di arrivare a questi livelli". Il giocatore dell'Arsenal ha poi parlato dell'impatto che ha avuto Thiago Motta su di lui: “Motta mi ha cambiato la carriera, assolutamente si. Mi ha insegnato cose che mi hanno cambiato la visione del calcio. Pensavo che le cose che mi diceva fossero solo per quei momenti, non è stato così".

“Il gol contro il City? Gioia immensa“

Calafiori ha continuato: "Ho parlato tanto con Arteta, già prima di arrivare a Londra. La prima volta mi ha detto ‘Devi venire qua’. Sul momento gli ho chiesto le motivazioni, mi ha mostrato il progetto e le idee che aveva su di me. Ho capito che per arrivare al prossimo step venire qui era la cosa migliore. Il gol con il City? L’ho rivisto tantissime volte, era la mia prima da titolare. È stata una gioia immensa, è stata la conferma di poter fare la differenza anche qui. Un’emozione grandissima. Il messaggio che porto più nel cuore? Quello di alcuni compagni del Bologna che avevano appena finito la partita e mi stavano guardando sul pullman. Ho mantenuto buoni rapporti con tutti, specialmente De Silvestri, Orsolini, Fabbian, Ndoye, Ravaglia“.