Ranieri dopo Roma-Genoa: le interviste in tv e la conferenza stampa

ROMA - In casa è un'altra Roma, e si vede già da qualche settimana. Dovbyk, El Shaarawy e Dybala (con la compicità di Leali) firmano la sesta vittoria consecutiva all'Olimpico e consentono a Ranieri di iniziare a pensare con più serenità alla sfida di Europa League in casa dell'Az.Ecco le parole di Ranieri al termine della sfida vinta 3-1 contro il Genoa.

23:55

Ranieri: "Spero che Dybala resti alla Roma"

L'allenatore prosegue in conferenza stampa: "Da quando sono arrivato io, Dybala si sta allenando bene, aveva dei problemini e ora si allena con entusiasmo, voglia ed è uno spettacolo vederlo in campo. Poi spalmare, non spalmare... Mi auguro che possa restare, ho conosciuto il suo nuovo agente e gli ho detto “mi raccomando”. Non all’agente, ma a Paulo. Sapete, quando arriva un nuovo agente cerca subito di fare cassa. Pellegrini? Stava facendo la sua partita. Il gol è nato per una sua chiusura sul secondo palo, poi si è fatto male. Vediamo cosa ci dicono i dottori, ha sentito dolore al ginocchio perché gli sono caduti sopra. Con Ranieri alla prima giornata dove sarebbe la Roma? Non si può dire. Magari sono arrivato nel momento giusto quando serviva una persona come me. Chi può dirlo. Vediamo di fare le cose fatte bene, poi ci penseremo”.

23:40

Ranieri: "In Europa League vogliamo esserci"

Il tecnico spiega: "Penso di guardare sempre partita per partita. Ora avremo due gare importanti in Europa per cui cercheremo di fare risultato. I ragazzi sono pronti e stanno bene fisicamente e mentalmente. Vogliamo esserci".

23:25

Ranieri: "Pellegrini ha sentito un problema al ginocchio"

L'allenatore della Roma continua a Dazn: "Pellegrini? Ha sentito un problema al ginocchio. El Shaarawy? Meriterebbe di giocare, è uno degli esperti e so che ci posso sempre contare su di lui. Vedere come si allenano è stupendo. Ora mi servono tutti giocando ogni tre giorni".

23:10

Ranieri: "Dybala eccezionale"

L'allenatore della Roma a Sky: "Partita ostica e difficile, il Genoa con l'arrivo di Vieira si è quadrato bene. Abbiamo preso un gol su palla inattiva incredibile, ma fa parte del gioco del calcio. Volevamo comunque vincere anche solo per ringraziare i tifosi che di venerdì sera hanno riempito lo stadio. Dobbiamo fare di tutto per questa gente che ci ama a non finire. Dybala? E' un ragazzo eccezionale".

22:55

Parla Ranieri, le dichiarazioni dopo Roma-Genoa

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro i rossoblù.

22:40

Roma-Genoa finisce 3-1

È appena terminata la sfida tra la squadra di Ranieri e quella di Vieira. La Roma ha battuto con tre gol la squadra rossoblù.

Stadio Olimpico, Roma