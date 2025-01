El Shaarawy & Dybala, 400 volte Roma e l'Effetto Ranieri non finisce mai

Insieme, Stephan El Shaarawy (300) e Paulo Dybala (100) hanno detto 400 volte Roma . L'uno e l'altro non potevano sfruttare occasione migliore della partita con il Genoa per solennizzare una sommatoria così importante. Il tris al Grifone di Vieira , che all'Olimpico si è presentato senza Badelj, ma forte dei 13 punti inanellati nelle ultime sette partite e della porta rimasta inviolata nelle ultime due, porta in calce le firme dell'attaccante cresciuto nel vivaio ligure e del campione del mondo che ha colpito il palo su punizione, ha dettato l'assist proprio a El Shaarawy ed è uscito dal campo riscuotendo l'ovazione dell' Olimpico . Dove, fra campionato e coppe, la Roma ha vinto le ultime sette partite . L'Effetto Ranieri non finisce mai: il quinto risultato utile consecutivo consente alla squadra di continuare la risalita in classifica (ora è nona), senza dimenticare quanto sia in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di Europa League, mentre nei quarti di Coppa Italia il 5 febbraio affronterà il Milan a San Siro.

Il ricostruttore

In Inghilterra, Sir Claudio lo chiamavano Tinkerman, l'Aggiustatore. Nella capitale, a buon diritto egli merita la qualifica di Ricostruttore per ciò che ha fatto da quando, per la terza volta, si è seduto sulla panchina tanto amata e per ciò che promette di fare continuando con questo registro. La capacità di Ranieri di rimotivare la Roma che, al suo arrivo a Trigoria, aveva incontrato in profonde ambasce, nonché di ricucire il rapporto lacerato fra la tifoseria e i Friedkin, trova la sua concretizzazione nei risultati positivi e nel ritorno ai massimi livelli di alcuni fra i suoi protagonisti più attesi. Dybala ha giocato l'ottava partita di fila, confermando come la Roma con lui sia tutt'altra Roma rispetto alla Roma senza di lui; Hummels e Paredes sono punti di riferimento assoluti; El Shaarawy è il giocatore che ogni allenatore desidererebbe avere, sia quando viene chiamato in causa sia quando non parte titolare; Pellegrini è il capitano ritrovato, sfortunato nella circostanza del gol di Masini e costretto a uscire per infortunio all'intervallo, ma letteralmente rigenerato dal gol nel derby, come ha raccontato nell'intervista esclusiva rilasciata a Ivan Zazzaroni, regalando al Corriere dello Sport le sue tante verità. Chiude il cerchio Dovbyk: il gol al Genoa è stato l'undicesimo stagionale dell'ucraino (7 in Campionato, 2 in Coppa Italia e 2 in Europa League).

Gioia Masini

A proposito di gol, come non applaudire Patrizio Masini, 23 anni, al primo centro in Serie A nella sua prima partita da titolare in Serie A dove Gilardino l'aveva fatto esordire il 19 ottobre scorso (2-2 con il Bologna). Le lacrime con cui ha bagnato il personale exploit sono le lacrime di gioia mista alla smania di rivincita sui molti infortuni che, a un certo punto, avevano rischiato di compromettere la carriera del ragazzo entrato a 10 anni nel vivaio genoano, cresciuto in casa del Grifone sino ai 19 anni, prima delle tappe in prestito vissute con Samb, Lecco, Novara, Ascoli che hanno preceduto il ritorno alla base. Masini meritava di provare un'emozione così forte che lo ripaga di molte sofferenze. L'Olimpico romanista rimane un tabù per il Genoa che non vince all'Olimpico da 35 anni esatti, ma Vieira sta facendo un ottimo lavoro. Se la nuova proprietà gli prende un attaccante e un centrocampista sul mercato di gennaio, si salva di sicuro. Con lo spirito di Masini, purissimo stampo genoano.