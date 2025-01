Chalamet e il regalo di Dybala: la Roma fa felice l'attore-tifoso

Che sia un tifoso sfegatato della Roma non lo si scopre certo oggi. Non solo il botta e risposta con Totti, in esclusiva per Il Corriere dello Sport: la full immersion giallorossa Timothée Chalamet, da giorni nella Capitale per la promozione del suo ultimo film (“A Complete Unknown”, nel quale interpreta Bob Dylan), è stata scandita da un altro momento da ricordare. Il celebre attore statunitense ha, infatti, raggiunto l'Olimpico dopo la prima proiezione della pellicola di cui è protagonista. Qui si è consumato un incontro speciale.