Roma, Ranieri sul prossimo allenatore: "Più leggo nomi..."

Ranieri tra il presente e il futuro. Tra il lavoro per migliorare sempre più la situazione in classifica, dopo un inizio di stagione negativo, e la scelta del suo successore in panchina. L'allenatore della Roma, ospite della trasmissione Dribbling, ha trattato vari temi, dal ritorno in panchina, al rapporto con la squadra fino ai possibili nomi per il futuro. "Non avrei mai pensato di dover tornare alla Roma, pensavo di aver finito la carriera. Le offerte ci sono state, ma le ho rifiutate. Da tifoso sono dispiaciuto, avrei preferito la Roma in alto, ma allo stesso tempo sono contento: sono tornato a casa".