Roma, l'ex baby Cassano va a giocare negli Usa: la scelta a sorpresa

ROMA - Scelta a sorpresa per Claudio Cassano , classe 2003 con un passato nelle giovanili della Roma . Il giovane attaccante, in forza al Cittadella (in Serie B) dal 2023, lascia infatti l’ Italia per approdare in Major League Soccer . Il trasferimento del talento ai Chicago Fire è solamente questione di ore con gli agenti del giocatore, Claudio Vigorelli e Giuseppe Pesce , che hanno concluso l'accordo.

Cassano sbarca in MLS

Per l'ex talento della Roma, l'approdo negli States rappresenta un'importante opportunità di crescita in un campionato in ascesa come l'MLS e con un allenatore, Gregg Berhalter (ex ct degli Stati Uniti, ndr), che ha dimostrato di credere fermamente nelle sue qualità dopo averlo visionato, allo stadio 'Penzo', in un Venezia-Cittadella della scorsa stagione in Serie B.