Ranieri dopo AZ Alkmaar-Roma: le interviste in tv e la conferenza stampa

ALKMAAR - Continua il periodo negativo della Roma in trasferta, dove ormai è in serie negativa da 18 partite per un totale di 9 mesi. Colpito nel finale da gol di Parrott, la squadra di Ranieri cade in casa dell'Az Alkmaar e dice addio alla qualificazione tra le prime otto del girone di Europa League. Ecco le parole di Ranieri al termine della sfida contro gli olandesi.

21:40

Ranieri: " Con Soulé è andata meglio, ma non abbiamo raccolto nulla"

Il tecnico chiosa: "Avevo chiesto alla squadra di far girare palla velocemente e di andare in verticale. Con Soulé è andata meglio. Ma alla fine non abbiamo raccolto nulla, mentre loro col minimo sforzo si portano a casa i tre punti, è un peccato".

21:25

L'analisi amara Ranieri: " Svilar non ha fatto parate, però..."

L'allenatore spiega: "Siamo fatti così, facciamo degli errori incredibili ed evidentemente non siamo abbastanza furbi e scaltri. Questo è il calcio: Svilar non ha fatto nessuna parata, ma noi siamo stati poco pratici".

21:10

Ranieri: " Prendere un gol così è da non credere"

Il tecnico a Sky: "Abbiamo tenuto in mano la partita e loro l'hanno vinta. Prendere gol in quella maniera è una roba da non credere. Succede nel calcio, ma non deve succedere. La squadra ha creato tanto, ma sono loro ad andare via con il risultato pieno".

20:55

Parla Ranieri, le dichiarazioni dopo Az-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro gli olandesi.

20:40

Europa League, Az-Roma finisce 1-0

È appena terminata la sfida tra la squadra di Ranieri e quella olandese. La Roma ha perso 1-0 in Olanda.

AFAS Stadion, Alkmaar