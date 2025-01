Roma, Hummels si rifiuta di dare la maglia a Goes: il retroscena inedito

Goes e il retroscena con Hummels dopo Roma-Az Alkmaar

Queste le parole di Goes a Ziggo Sport su quanto successo: "Hummels è un ottimo difensore, ha tanta esperienza; dopo la partita volevo scambiare la maglia con lui, ma all'inizio non voleva darmela. In seguito è tornato da me e me l'ha data comunque. Mi ha detto che era un po' deluso e che avevo giocato bene". L'olandese ha parlato anche della lotta agonistica con Dovbyk: "Durante la partita non ho sentito la gomitata di Dovbyk, adesso sì ma va tutto bene. È stata una gomitata sul labbro, mi ha fatto solo un po' male. Penso che sia il modo di giocare di questo attaccante, si è impegnato con me e io con lui. Ho imparato tanto, è piuttosto bravo, veloce e forte, un livello più alto rispetto all'Eredivisie".