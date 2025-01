Lorenzo Lucca tra campo e vita privata: perché il talento dell'Udinese piace tanto alla Roma

Piace a Ranieri perché può giocare al posto di Dovbyk e anche accanto a lui. Piaceva pure, qualche anno fa, a Fonseca e Tiago Pinto. Lorenzo Lucca, da tempo, è nel mirino della Roma e stavolta la società giallorossa sembra fare sul serio. Almeno così ha fatto intendere Ranieri subito dopo la vittoria contro l'Udinese. il budget per arrivare al centravanti di scorta è già pronto e si aggira tra i 10 e i 15 milioni. Il vice Dovbyk è un obiettivo e Ghisolfi vuole stringere per consegnarlo a Ranieri il prima possibile. Lucca, però, non è un’opzione raggiungibile in questo mercato invernale per gli alti costi dell’operazione tra cartellino e ingaggio: il giocatore piace e non poco, può essere eventualmente una soluzione per il mercato estivo se adatta alle strategie del futuro allenatore. Il profilo cercato adesso dalla Roma deve rientrare nel budget e deve essere adatto a fare la panchina alle spalle del centravanti ucraino. Per questo sia la punta dell’Udinese, a meno che non si trovi una soluzione last minute in prestito con obbligo, sia Brian Brobbey dell’Ajax sondato qualche giorno fa con il team Raiola non sono percorribili.