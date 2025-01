Zalewski ora può lasciare la Roma: l'Inter insiste, ma c'è anche il Marsiglia

Nicola Zalewski potrebbe davvero lasciare la Roma a gennaio. Prodotto del settore giovanile giallorosso, ha il contratto in scadenza a giugno e ormai da tempo non è più un punto fermo della Roma. L'Inter lo cerca e potrebbe prenderlo a titolo definitivo mentre il Marsiglia è disposto a prenderlo in prestito. Per andare via con questa formula, però, Zalewski dovrebbe prima rinnovare con la Roma, sulla falsariga di quanto fatto da Abraham prima del trasferimento al Milan di questa estate.