Roma, ansia derby in Europa League: l'abbinamento che porterebbe al possibile ottavo con la Lazio

A un certo punto della serata un tifoso ha scritto sui social: "Mourinho al playoff e poi forse il derby: sicuri che non vogliamo uscire?". Ecco, uscire forse no, ma sicuramente per la Roma si stava prospettando un cammino europeo da incubo. Al termine della sfida contro l'Eintracht Francoforte un piccolo sospiro di sollievo c'è stato: niente Mourinho. La Roma, con i tre punti di stasera, accede ai playoff come quindicesima e quindi affronterà una tra Ferencvaros e Porto. Già sicure le date: 13 febbraio in trasferta a Budapest o Oporto, 20 ritorno all'Olimpico. Oggi il nome dell'avversario che uscirà dal sorteggio in programma all'ora di pranzo.