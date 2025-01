Totti da brividi: "L'addio al calcio mi sembrava la fine di tutto"

Una giornata impossibile da dimenticare, per lui e per tutti i tifosi della Roma. Il 28 maggio 2017 Francesco Totti giocò la sua ultima partita da calciatore, dopo 25 anni con la maglia giallorossa. Tutti sapevano che prima o poi sarebbe successo, ma quel giorno l'Olimpico non riusciva ad accettarlo, a cominciare dal Capitano, che a Betsson Sport è tornato a parlare del suo addio al calcio giocato, tra tristezza e amore ricambiato dai tifosi con immagini rimaste indelebili nella sua mente: "Non c’è stato un primo pensiero in quel momento, sono partito da 25 anni prima. Ripensavo a tutto quello che avevo fatto, a tutto quello che poteva succedere dopo. Mi passavano tante scene davanti in quel momento, mi sono chiuso in me stesso e ho pensato "Ma veramente è l’ultima partita? Non rientrerò più dentro lo stadio, negli spogliatoi, non giocherò più?". Sono situazioni e momenti difficili da spiegare. Si tratta di una cosa personale, interna, ma posso dire che è stata un’emozione incredibile".