Roma-Napoli, il murale di Drugi celebra Conti e Maradona: "Quando gli avversari erano amici"

C'è tanta attesa per la partita di stasera tra Roma e Napoli, due squadre le cui tifoserie si sono scontrate spesso negli ultimi anni incrinando i buoni rapporti che c'erano in precedenza. Il noto street artist Drugi, già autore di un'opera su Claudio Ranieri a Testaccio, ha voluto celebrare in un murale a via Teulada due bandiere come Bruno Conti e Diego Armando Maradona, simboli delle formazioni che negli anni Ottanta hanno vissuto un'epoca gloriosa vincendo scudetti e coppe. In particolare viene raffigurato il saluto amichevole tra le due leggende durante una partita.