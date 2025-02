Soulé a sorpresa: "Arrivata qualche offerta, ma ecco cosa mi ha detto Ranieri"

Soulé: "Ho parlato con Ranieri, resto alla Roma"

Soulé, nel dopo gara di Roma-Napoli, non ha nascosto la sua soddisfazione per la prova dei giallorossi, dispendiosa anche dal punto di vista fisico: "All’inizio non ho giocato tanto, ovviamente per le scelte del mister, ma ho sempre lavorato al massimo per farmi trovare pronto. Sono veramente morto, - ha ammesso l'argentino, apparso stanchissimo al triplice fischio - era da tanto che non giocavo così. La fiducia del mister è veramente importante, sono contento di avere ogni settimana più minutaggio. Mi son venuti i crampi a tutti e due i polpacci, sulla palla che mi ha dato Paulo, perché non avevo minutaggio nelle gambe. Ma ogni volta che il mister mi darà minutaggio, io sarò pronto per giocare".

Paulo Dybala resta un punto di riferimento per l'ex talento della Juve, finito anche al centro di voci di mercato in questo mese di gennaio: "Guardo tutti i compagni, soprattutto lui perché è mancino. Lui gioca un po’ più dentro al campo, si muove più al centro, io un po’ più sulla fascia. Un po’ come facevo con Di Maria alla Juve. Imparo in campo, ma anche fuori dal campo. Mercato? Sono contento di rimanere alla Roma. Ho già parlato con il mister, - ha rivelato - mi ha già detto che rimango qui, nonostante sia arrivata qualche offerta. Loro hanno deciso che resto, sono contento e spero di non andare mai via".