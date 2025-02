Roma, ultime news calciomercato: cosa sta succedendo con Cristante, Gourna e gli altri

Ultime ore di mercato scoppiettanti in casa Roma. Stamattina è arrivato Nelsson, in serata arriva Salah-Eddine e nel frattempo Ghisolfi lavora per consegnare a Ranieri il centrocampista del Salisburgo Gourna-Douhat. Non solo: c'è la possibilità che in extremis Cristante si trasferisca a Firenze ma mancano davvero poche ore per riuscire a chiudere la trattativa.