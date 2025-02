Roma, tutto sull’Europa: stasera Ranieri sceglie la lista Uefa, le opzioni

Roma lista UEFA, le possibili scelte di Ranieri

La Roma potrà inserire tre giocatori nuovi: due di movimento e un portiere. Entrerà quindi Gollini al posto di Ryan mentre gli altri due posti se li giocano i quattro nuovi acquisti: Rensch, Nellsson, Salah - Eddine e Gourna - Douath. Sicuramente entrerà un difensore con l’ex Ajax favorito perché può giocare sia esterno sia centrale. L’altro posto in lista se lo contendono Salah - Eddine e Gourna - Douath con quest’ultimo che sembra in vantaggio ma l’ex Twente potrebbe rappresentare un’alternativa valida per far riposare Angelino. Cosa, al momento, impensabile vista la stagione dello spagnolo.