Venezia-Roma diretta, gioca Dybala: segui la partita di oggi Serie A

Poco, pochissimo turnover. Perché la Roma ha necessità di mettersi subito alle spalle la disfatta in Coppa Italia e non vuole sottovalutare il Venezia che pure cerca preziosi punti salvezza. Al Penzo, alle 12.30, è in programma Venezia-Roma : di seguito la cronaca in tempo reale dal prepartita al fischio finale.

13:02

30' Che salvataggio di Nicolussi Caviglia

Roma davvero a un passo dal vantaggio: su palla inattiva Mancini si avventa sul pallone e batte Radu, Nicolussi Caviglia toglie letteralmente il pallone dalla porta

13:01

29' Rensch si invola, punizione per la Roma

Passano i minuti e nella Roma cresce Rensch, tanto che Zerbin è costretto a fallo

12:57

24' Ammonito anch Candé che stende Dybala

Dybala da solo fa impazzire il Venezia, Candé lo stende sulla trequarti: giallo inevitabile

12:48

15' Roma vicina al vantaggio, ma Radu si oppone a Dovbyk

Da distanza ravvicinata Dovbyk calcia col sinistro ma Radu c'è: Roma vicina al vantaggio, il portiere salva Di Francesco. La partita è molto tattica, parecchi i falli da una parte e dall'altra

12:46

12' Il Venezia chiede un rigore per braccio di Mancini

Il Venezia chiede un rigore per un fallo di Mancini in area, sospetto tocco con il braccio. Per Zufferli non è rigore, il Var controlla e conferma la decisione del direttore di gara

12:42

9' Ammonito Gourna-Douath

Subito ammonito Gourna-Douath per un fallo su Zerbin. Il francese non sembra male come corsa e inserimenti ma, come ha detto Ranieri, va formato. Poco dopo ammonito anche Fila

12:38

5' La Roma si spinge in avanti con Angelino, il Venezia si copre

La Roma, come sempre, gioca molto a sinistra con Angelino ma il Venezia fa buona guardia. Su un calcio d'angolo battuto da Dybala ci sono una serie di ribattute ma Dovbyk non ne approfitta. Poco dopo tira lo stesso Dybala ma Radu trattiene agevolmente

12:32

Venezia-Roma, ci siamo: calcio d'avvio del Venezia

Inizia Venezia-Roma: è il Venezia a dare il calcio d'inizio

12:31

In tribuna c'è Ben Yedder

In tribuna al Penzo c'è Ben Yedder che il Venezia sta valutando per il tesseramento. QUI TUTTI I DETTAGLI

12:29

L'abbraccio tra Ranieri e Di Francesco

Abbraccio tra Ranieri e Di Francesco prima dell'inizio della partita. Zufferli sarà l'arbitro della partita

12:26

Cinque minuti a Venezia-Roma

Ci siamo quasi: alle 12.30 inizia Venezia-Roma. QUI tutte le statistiche del match

12:17

Dovbyk, la statistica che fa pensare

Dazn ricorda che lo scorso anno a Girona il 44% dei gol di Dovbyk arrivava all'interno dell'area piccola, segno che i compagni erano abili nel servirlo. A Roma, invece, ha dovuto imparare a giocare in modo diverso

12:08

Cristante: "Sappiamo che fuori casa siamo sofferenti"

Queste le parole di Bryan Cristante: "Partita importantissima, veniamo da una sconfitta a Milano. In campionato siamo in ripresa, stiamo facendo un bel percorso. C’è qualche ragazzo arrivato da poco, gli daremo il nostro supporto per far bene di squadra. La vacanza a Paredes e Hummels? Hanno giocato tantissime partite, ci sta che avessero bisogno di giorni liberi per staccare. Sono decisioni del mister e vanno bene. Sappiamo che fuori casa siamo sofferenti. Abbiamo vinto a Udine dopo tanto tempo. Vogliamo continuare a portare a casa punti”.

12:01

Ranieri prima di Venezia-Roma

Così ha parlato Claudio Ranieri a Dazn prima della partita: "Siamo su un campo difficile, sarà una battaglia, vincerà chi avrà più determinazione. Dovremo avere più determinazione di loro, altrimenti non ce la facciamo. I nuovi? Ci piacciono, Gourna gioca semplice e recupera palloni, è giovane, è da costruire e formare ma penso che sia buono per la Roma. Perché ho parlato così in conferenza? Perché sono tifoso e i tifosi amano la chiarezza. Non voglio dire bugie dalle gambe corte, speriamo che le nostre idee si rivelino ottime. Hummels e Paredes stanchi? Non è questione di dati, ma dei miei occhi. Come ho potuto dare loro un po' di riposo l'ho fatto, era inutile portarli"

11:58

Le parole di Di Francesco e le scelte di formazione

Queste le parole di Eusebio Di Francesco prima di Venezia-Roma: "Il lavoro dal punto di vista psicologico è importante. L’errore individuale cerco sempre di farlo passare come errore collettivo. I nuovi ridanno un po’ di vitalità, la voglia agli altri di mettersi in discussione perché posso fare delle scelte differenti. Non sappiamo cosa ci daranno in partita, devono essere aiutati dal gruppo storico, che ha già conoscenza di quello che chiedo alla squadra. Fila titolare? Fisicamente è pronto, ha caratteristiche che gli altri non hanno, è un attaccante diverso da quello che avevamo. Pohjanpalo era un uomo d’area di rigore, ma era meno bravo a costruire con la squadra. Fila gioca più a campo aperto e può costruire insieme alla squadra”.

11:44

Trasferta vietata ai romanisti, ma qualcuno c'era: cosa ha fatto Angelino

Trasferta vietata ai tifosi della Roma, ma qualcuno, non residente nel Lazio, a Venezia c'è comunque: ecco cosa ha fatto Angelino appena arrivato in hotel. A Venezia, tra l'altro, lo spagnolo è seguito da moglie e figli che sono lì in vacanza da un paio di giorni

11:36

Dove vedere Venezia-Roma in tv

Dove vedere Venezia-Roma: ecco qui tutte le informazioni per seguire la sfida del Penzo

11:35

Roma, il video dell'arrivo allo stadio

La Roma è arrivata allo stadio a piedi: GUARDA QUI il video dell'inviato a Venezia Roberto Maida

11:31

La formazione ufficiale della Roma a Venezia

Questa, invece, la formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Gourna-Douath, Cristante, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

11:29

Venezia-Roma, la formazione ufficiale di Di Francesco

Questa la formazione ufficiale del Venezia di Di Francesco

Venezia (3-5-2) Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Fila.

11:26

Venezia-Roma, gioca Dybala

Alle 12.30 inizia Venezia-Roma: Ranieri non fa turnover e mette in campo Dybala. Nella Roma out Hummels e Paredes (la vacanza che ha fatto infuriare Ranieri) e Koné, squalificato

Venezia, stadio Pier Luigi Penzo