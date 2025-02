Lutto in casa Roma, addio a Giorgio Pellizzaro: ha lavorato anche con Ranieri

Il commovente messaggio di Julio Sergio

L'ex portiere della Roma Julio Sergio, tra gli allievi di Pellizzaro ai tempi della sua permanenza in giallorosso, saluta l'ex maestro con un commovente e sentito messaggio social: "Sei andato a riposare... Tu, insieme a Claudio Ranieri, hai cambiato la mia vita per sempre, e il minimo che posso esprimere è tutta la mia ammirazione ed eterna gratitudine! Grazie mille Giorgio per tutto quello che mi hai dato, mi hai incoraggiato e mi hai aiutato a realizzare. Sono sicuro che sei già al fianco di persone incredibili e gentili che hanno fatto la storia del calcio in modo molto competente e quasi invisibile al pubblico, ma notevole nei club in cui hanno lavorato. Riposa e sappi che in me sarai eterno".