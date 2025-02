Ranieri si arrabbia: “Dirò ai Friedkin di spendere di più, così ci squalificano”. Poi lascia l’intervista

Tensione nel post partita di Venezia-Roma, con Claudio Ranieri ancora protagonista. Durante un’intervista a Radio Rai, il tecnico giallorosso, incalzato sul Fair Play Finanziario, ha risposto con sarcasmo: "Dirò al Presidente di spendere più soldi, di prendere 3-4 anni di squalifica, così non andremo in Europa, non andremo in Champions e saremo tutti più contenti".