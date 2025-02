Roma, che guaio: Rensch si allena a parte, Porto a rischio

ROMA - Importante defezione in casa Roma a due giorni dalla sfida del 'Do Dragao' contro il Porto, valevole per l'andata degli spareggi di Europa League. Claudio Ranieri rischia infatti di perdere Devyne Rensch sulla fascia destra. Nella sessione di allenamento odierna, l'olandese classe 2003 ha lavorato a parte a causa di un lieve stiramento dell'adduttore destro. La sua presenza per la gara di giovedì (13 febbraio, ore 21) è in forte dubbio.