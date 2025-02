Roma, clamoroso Riise: 24 ore sul tapis roulant per beneficenza

Riise, 24 ore sul tapis roulant: il motivo

Dietro all'impresa c'è un'iniziativa benefica, che ha spinto il terzino a tornare in forma e sottoporsi a questa durissima prova: "Questo è il momento in cui ho finito le mie 24 ore sul tapis roulant - le parole di Riise in un video postato sui social -. Sono orgoglioso del mio risultato, pensando soprattutto a come ero fisicamente e mentalmente 4 mesi fa. L'ho fatto per una grande causa, la salute mentale! Ho finito con 172 km, una corsa che non pensavo di riuscire a fare. Grazie per tutto il supporto e a tutti coloro che hanno partecipato e corso con me in queste 24 ore". Una sfida durissima, con Riise che ora penserà solo a riposarsi: "Ora vado a casa, faccio una doccia, metto i piedi sul divano, ordino il kebab più grande di sempre con salsa piccante, Pepsi, caramelle e non mi muovo per due giorni".