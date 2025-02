Roma, al Tardini pioggia di insulti alla Uefa. Nel settore ospiti spunta anche uno striscione  

Roma, lo striscione contro la Uefa

L'arbitraggio di Stieler non è piaciuto a nessuno. Ranieri, di solito un gentleman, a fine partita è stato molto duro con il fischietto e soprattutto con Rosetti, il designatore. Anche i giocatori si sono lamentati, nelle interviste ma anche in campo, vedi per esempio Mancini che ha chiesto rispetto battendosi il petto sullo stemma della Roma a tu per tu con l'arbitro. I tifosi della Roma si sono accodati e hanno esposto uno striscione molto duro contro la Uefa nel settore ospiti del Tardini. “Come chiediamo di onorare la maglia ai giocatori, pretendiamo rispetto dalla Uefa. As Roma bene primario e superiore”, si leggeva nello striscione. Una presa di posizione netta a distanza di pochi giorni dalla sfida di ritorno, in programma all'Olimpico. Una partita fondamentale per la stagione della Roma, che conta di continuare l'avventura in Europa League, arbitri permettendo.