Moratti: "Rifiutai Totti all'Inter, la Roma era disperata". Rosella Sensi risponde

Moratti tra Iniesta e il primo Messi

Nell'era Moratti, l'Inter ha provato a coltivare anche colpi apparentemente impossibili, trattando con top club europei come il Barcellona. Totti non è stato l'unico ad essere accostato ai colori nerazzurri: "Iniesta. In una fase in cui avevamo enorme appeal e potenza economica, non dico che avremmo potuto acquistare chiunque, ma quasi... Ecco, provammo con il Barcellona, - ha raccontato Moratti - provammo in tutti i modi, con azioni diplomatiche su più fronti, con mediatori, spendendoci di persona, intavolando trattative per far arrivare, come dire, ulteriori e ulteriori input a nostro favore... Niente, non c’era verso, avrebbero ceduto chiunque ma Iniesta no, avremmo potuto avanzare qualsiasi tipo di offerta pazza, qualsiasi, ma saremmo lo stesso tornati a Milano da soli. Messi? Lo seguivamo al Mondiale Under 18. Stavamo per comprarlo, ma saputo quello che il Barcellona stava facendo per i suoi problemi di salute, lasciai perdere. Giuro".