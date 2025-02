I Friedkin sui social: “I nuovi acquisti della Roma sono la prova del nostro impegno”

ROMA - "Siamo felici di annunciare l'arrivo di cinque nuovi giocatori per rinforzare la rosa della Roma". È il post del profilo Friedkin Group , pubblicato oggi (martedì 18 febbraio) su Instagram. Una chiara ed evidente manifestazione di impegno e dedizione dei vertici del club per i colori giallorossi : il caloroso benvenuto social, con tanto di foto, ai cinque acquisti del mercato di gennaio - Victor Nelsson, Pierluigi Gollini, Lucas Gourna-Douath, Devyne Rensch e Anass Salah-Eddine - esalta i tifosi romanisti e rafforza l'impegno dei vertici societari per le ambizioni, presenti e future, della squadra attualmente allenata da Claudio Ranieri che dopo il colpo esterno maturato a Parma si sta, passo dopo passo, avvicinando alle zone nobili della classifica dopo una prima parte di stagione da dimenticare.

Roma, il gruppo Friedkin: "Il nostro un progetto di fama mondiale"

"L'AS Roma - prosegue il post social - è un membro della famiglia Friedkin e questi acquisti dimostrano il nostro impegno nell'offrire un progetto calcistico di fama mondiale". Un messaggio inequivocabile che arriva, non a caso, a due giorni da un appuntamento spartiacque per la stagione della Roma: dopo l'1-1 in Portogallo, Dybala e compagni sfidano infatti allo Stadio Olimpico il Porto nel ritorno dei playoff di Europa League (giovedì 20 febbraio, ore 18:45). Nel mirino non solo la qualificazione agli ottavi di finale del secondo torneo continentale per club ma anche il futuro a medio-lungo termine, a forti tinte giallorosse.