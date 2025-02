Roma, Hummels resta in bilico: cosa succede

Ranieri ha deciso di prendersi ancora qualche ora di tempo per analizzare attentamente la situazione e decidere se riportare di nuovo Hummels nell’undici titolare o se invece lasciarlo riposare una gara in più. Nelle ultime cinque partite dei giallorossi tra campionato e coppa, il centrale ha giocato soltanto 79 minuti a San Siro contro il Milan. Una prestazione negativa del tedesco apparso affaticato e in difficoltà sulla rapidità degli attaccanti rossoneri, motivo per cui Ranieri poi gli ha regalato tre giorni di vacanza lasciandolo fuori nella trasferta di Venezia di due settimane fa. Solo che poi l’assenza si è prolungata (ma in panchina) contro il Porto e poi contro il Parma: zero minuti in campo, soltanto l’indicazione di Sir Claudio dal Tardini: «Se giocherà titolare giovedì? Molto probabilmente, sta lavorando duramente. Mi pare abbia recuperato». Quella punta di incertezza trapelata dalle sue dichiarazioni non è una formula strategica di nascondere la formazione, bensì un dubbio che scioglierà soltanto domani mattina. Prima infatti osserverà l’allenamento di rifinitura in programma per oggi alle 11, poi lavorerà sull’undici titolare e parlerà con Hummels per capire come sta, mentalmente e fisicamente, se è pronto a tornare o se invece ha bisogno di altri novanta minuti di stop per tornare a una condizione ottimale.