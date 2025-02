Roma-Porto, squalificato il team manager Ricchio: ecco chi lo sostituirà in panchina

Tra i tanti membri della Roma presi di mira dall'arbitro Tobias Stieler nella gara d'andata, uno ha fatto meno rumore degli altri, perché non è uno dei giocatori. Infatti come Bryan Cristante anche Simone Ricchio, team manager giallorosso, ha ricevuto un'espulsione dal fischietto tedesco, a causa delle proteste dalla panchina, e quindi è squalificato per la gara di ritorno (assente anche Alexis Saelemaekers perché in Portogallo era diffidato e ha preso un giallo). Ci sarà qualcun altro vicino a Claudio Ranieri al posto del collaboratore voluto in estate dal direttore sportivo Florent Ghisolfi.