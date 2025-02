Retroscena Ranieri: chi è il giocatore che ha chiesto il permesso per andare dal padre

"Un giocatore mi aveva chiesto il permesso per andare a trovare il padre e io avevo detto di no perché c'era allenamento. Poi sono intervenuti Dybala e Paredes che me lo hanno richiesto e allora... Questo per farvi capire che il gruppo della Roma è un gruppo sano". L'aneddoto lo ha raccontato Claudio Ranieri in diretta a Sky dopo il. 4-0 all'Olimpico contro il Monza, e subito tutti si sono chiesti chi fosse il giocatore in questione. In conferenza Ranieri non ha voluto rivelare il nome: "Tanto lo scoprite subito". Detto, fatto: si tratta di N'Dicka, che oggi è in permesso concordato.

