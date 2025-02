Roma, il Benfica già entusiasta di Dahl: "Verso il riscatto per 8 milioni"

Arrivato a Lisbona per sostituire il partente Jan-Niklas Beste, approdato al Friburgo nel mercato di gennaio, Samuel Dahl ha già conquistato i cuori dei tifosi del Benfica e l'attenzione dello staff tecnico delle aquile portoghesi. Il terzino di proprietà della Roma , che la scorsa estate ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 con i giallorossi , si è trasferito in Liga Portugal con la formula del prestito con diritto di riscatto . Un'opzione che potrebbe essere esercitata a giugno, se le prestazioni dovessero confermarsi all'altezza della situazione.

Dahl, Benfica entusiasta. Dal Portogallo: "Verso il riscatto per 8 milioni"

Due presenze in campionato e una in Champions League per Samuel Dahl con la maglia del Benfica. Un totale di 212 minuti giocati, sufficienti a convincere gran parte dei tifosi e degli addetti ai lavori che seguono da vicino l'ambiente biancorosso. Secondo quanto riportato da O Jogo, Bruno Lage e il suo staff sono più che soddisfatti dell'impatto avuto dallo svedese sulla realtà del "da Luz", a tal punto da pensare già al possibile riscatto del cartellino del classe 2003. Ai lusitani servono 8 milioni di euro per acquisire le sue prestazioni sportive a titolo definitivo e la decisione non sembra dipendere dalla permanenza del suo omologo Alvaro Carreras, che attualmente insidia la titolarità dell'ex Djugarden. La Roma aspetta, mentre il Benfica si gode la ritrovata verve di Samuel Dahl.

Bruno Lage: "Dahl? Una piacevola sorpresa"

Sabato scorso, è stato proprio Bruno Lage ad elogiare pubblicamente Samuel Dahl, protagonista del match che ha visto il Benfica battere il Boavista con un secco 3-0: "Siamo molto soddisfatti dei quattro rinforzi invernali. Dahl? È una piacevole sorpresa, perché ha già dimostrato di poterci aiutare nei compiti difensivi e offensivi e questo ci permette di giocare in modi diversi", ha sottolineato il tecnico delle aquile portoghesi.