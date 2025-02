Roma a Bilbao, un nuovo volo disponibile per i tifosi: tutti i dettagli

I tifosi della Roma avranno un nuovo alleato in vista della trasferta di Europa League con l'Athletic Bilbao valida per il ritorno degli ottavi di finale. Volotea, la compagnia aerea che collega le piccole e medie città europee, offrirà infatti voli speciali per le due tifoserie. Oltre ad un volo aggiuntivo per i tifosi baschi in occasione dell'andata all'Olimpico, Volotea ne ha organizzato uno per i tifosi della Roma mercoledì 12 marzo da Roma Fiumicino, permettendo loro di sostenere la squadra nel match al Sam Mamés il giorno seguente alle 18:45. “Siamo entusiasti di offrire ai tifosi giallorossi la possibilità di seguire la loro squadra negli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao. – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Volotea è da sempre vicina agli appassionati di sport e, con questi voli speciali, vogliamo rendere più semplice e accessibile il viaggio per sostenere la Roma in una sfida così importante. Ci auguriamo che i nostri passeggeri possano vivere un viaggio confortevole e un’esperienza indimenticabile, accompagnando la squadra in questa sfida europea.” Attualmente, Volotea opera 7 rotte dall’Aeroporto di Roma Fiumicino. La compagnia ha un ruolo attivo nel patrocinio sociale nelle regioni in cui opera, impegnandosi nella promozione della cultura e supportando progetti di valore per i cittadini e per le istituzioni culturali, sociali e sportive.