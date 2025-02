Roma, come sta Dovbyk: la situazione sull'infortunio e i tempi di recupero

ROMA - «Un giocatore mi aveva chiesto il permesso per andare a trovare il padre e io avevo detto di no perché c’era allenamento. Poi sono intervenuti Dybala e Paredes che me lo hanno richiesto e allora... Questo per farvi capire che il gruppo della Roma è un gruppo sano». L’aneddoto lo ha raccontato Claudio Ranieri dopo il 4-0 all’Olimpico contro il Monza, e subito tutti si sono chiesti chi fosse il giocatore in questione. In conferenza Ranieri non ha voluto rivelare il nome: «Tanto lo scoprite subito». Detto, fatto: si tratta di N’Dicka , che ieri era in permesso concordato e non si è allenato con la squadra. Non un danno per il ragazzo che in questa stagione è il giocatore di movimento più utilizzato nel campionato italiano e tra i calciatori con più minuti in campo anche in Europa. Per Ranieri è diventato ormai una colonna portante della sua difesa, l’unico che sotto la sua gestione non ha mai saltato un minuto di gioco in quel turnover che il tecnico ha programmato per tutta la sua squadra. N’Dicka un punto di riferimento e si è visto anche nella sfida contro il Monza: Ciurria azzerato e prestazione impeccabile per il centravanti ivoriano che esattamente un anno fa vinceva la Coppa d’Africa con la sua nazionale.

Roma, il recupero di Dovbyk

Restando alle notizie di campo e al lavoro di Ranieri al Fulvio Bernardini, anche ieri Artem Dovbyk non si è allenato per il problema al flessore che lo ha costretto a saltare la sfida col Porto di ritorno e anche quella di lunedì col Monza. Oggi giornata libera per la squadra dopo le fatiche tra coppa e campionato, la situazione del centravanti ucraino andrà monitorata giovedì alla ripresa degli allenamenti. La speranza di Ranieri è di averlo recuperato totalmente non tanto per la gara di domenica contro il Como ma per quella di giovedì contro il Bilbao, la prima sfida che si giocherà allo stadio Olimpico. Ranieri ha bisogno anche di lui per riuscire a superare il turno europeo.

Contro gli uomini di Fabregas allora si scalda ancora Eldo Shomurodov reduce da un’ottima prestazione contro il Monza tra l’assist per la rete di Saelemaekers e il gol di testa su assist di Soulé. Col Como, proprio l’ultima squadra che ha saputo battere la Roma in campionato, Ranieri studierà un altro turnover soft: difficile però non vedere dal primo minuto Dybala che va a caccia del suo gol numero 200 in carriera.