Roma, corsa al biglietto per la sfida contro il Bilbao: sito in tilt

L'entusiasmo a Roma è più vivo che mai. Nonostante una prima parte di stagione fortemente deludente, il tifo giallorosso si è compattato per supportare il nuovo percorso di Claudio Ranieri in panchina. Un cammino che sta dando risultati eccellenti: la squadra in campionato non perde da oltre due mesi, è passata da -11 a -2 dai piazzamenti europei e ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale di Europa League . Il sorteggio di Nyon ha fatto evitare ai giallorossi l'euroderby contro la Lazio e li ha accoppiati all' Athletic Bilbao , arrivato secondo nel girone unico e già affrontato nella prima fase del torneo pareggiando 1-1 all'Olimpico. Gli spagnoli tornano nella Capitale e i tifosi romanisti sono impazziti per prendere i biglietti.

Roma, sito in tilt per i biglietti contro il Bilbao

La fase d'acquisto per gli abbonati alle partite di campionato è partita già lunedì, mentre per gli abbonati alle partite di Europa League la vendita è iniziata oggi e ha mandato in tilt il sito ufficiale della Roma. I troppi tifosi collegati alla piattaforma per acquistare i biglietti della partita d'andata contro l'Athletic Bilbao hanno fatto crashare il sito rendendolo inaccessibile per il momento. L'inizio della vendita libera è programmato per venerdì 28 alle 13 ma, vedendo la mole di tifosi che hanno già richiesto il biglietto, appare difficile che la terza fase possa partire. I giallorossi scenderanno in campo per l'andata della doppia sfida contro gli spagnoli giovedì 6 marzo alle 21, mentre il ritorno si giocherà il 13 marzo alle 18:45 al San Mames, gara per la quale è stato organizzato un volo aggiuntivo per collegare Roma a Bilbao.