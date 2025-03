Castan: "Fa male non vedere Totti e De Rossi nella Roma"

Castan: "Il tumore mise fine a tutti i miei sogni"

E proprio nel momento migliore della carriera, dopo un'annata da protagonista in cui la Roma chiuse al secondo posto dietro alla Juve dei 102 punti, a Castan successe l'impensabile: gli fu diagnosticato un cavernoma cerebrale, una forma di tumore benigno al cervello. "Il 14 settembre 2014 finirono tutti i miei sogni. Come tutti i calciatori ambiziosi avevo tanti progetti: andare in nazionale, disputare un Mondiale e vincere trofei con la mia squadra ma quel pomeriggio finì tutto. Il medico mi disse che non avrei più potuto fare il calciatore e allora pensai soltanto a rimanere vivo. Dopo la guarigione, avrei voluto riprendere la mia professione ma nonostante gli sforzi, non sono mai riuscito a tornare quello di prima. Solo a pensarci mi vengono i brividi, perché avevo 27 anni ed ero nel momento più importante della mia carriera. Oltre alla mia famiglia devo ringraziare il mister Garcia, il mio procuratore Gabriele Giuffrida e il direttore Walter Sabatini che per me è stato come un papà". Nonostante le parole del medico, il brasiliano trovò forza nella fede e riuscì a tornare in campo, ma non ne fu del tutto soddisfatto: "La prima volta che sono rientrato in campo a Trigoria, il preparatore mi passò un pallone e io gli andai incontro per stopparla normalmente. Pensai al gesto che avrei dovuto fare ma non riuscii a farlo, perché quando la palla mi passò vicino il mio piede non si mosse. Quel giorno andai a casa piangendo perché il corpo non rispondeva agli impulsi del mio cervello. In seguito ho indossato le maglie del Torino e del Cagliari, ma anche quando mi facevano i complimenti ero comunque triste perché non mi sentivo più il Castan di un tempo".