Sapete i soprannomi dello spogliatoio della Roma? El Shaarawy e Pisilli tutti da ridere

ROMA - Divertente sfida organizzata dai social media manager della Roma, che hanno messo in competizione Stephan El Shaarawy e Niccolò Pisilli. I due calciatori giallorossi si sono sfidati in una sorta di quiz, in cui hanno dovuto indovinare i nomi dei loro compagni di squadra a partire da un'immagine in qualche modo collegata ai singoli giocatori: il primo che è arrivato a 10 risposte esatte ha poi vinto. Il curioso match, pubblicato in video sui canali social della Roma, ha rivelato anche alcuni dettagli della vita di spogliatoio a Trigoria.