Figlio di un ex Roma in campo con Dybala: ecco chi è e cosa ha fatto

I loro volti emozionati sono uno spettacolo nello spettacolo: stasera all'Olimpico, tra i bambini che hanno accompagnato i giocatori all'ingresso in campo nell'imminenza del fischio d'inizio di Roma-Como , c'erano due figli d'arte . Davanti a Leandro Paredes c'era Leonardo Cerci , figlio di Alessio , ex giocatore dei giallorossi, e di Federica Riccardi .

Leonardo Cerci sfodera la Dybala Mask

A due passi dal suo idolo, Leonardo si è goduto il momento facendo la Dybala Mask quando è passata la telecamera per la classica carrellata prepartita, durante l'esecuzione dell'inno della Serie A. Ma non finisce qui. Perché oltre un figlio d'arte, Leonardo Cerci è anche un nipote d'arte: suo zio è Edoardo Goldaniga. Sua zia Marta, sorella di Federica Riccardi, di professione modella, è infatti la fidanzata del difensore del Como. E non solo. Leonardo Cerci chiama "zio" anche Bryan Cristante, strettissimo amico di famiglia con la compagna Selene.

Goldaniga in campo con Romeo Cerci: il figlio più piccolo di Alessio

A coronamento di un clima familiare, oltre a Leonardo Cerci sul rettangolo di gioco è sceso anche Romeo Cerci, l'altro figlio di Alessio. Romeo è stato accompagnato proprio da Goldaniga. Una serata indimenticabile per i due bambini così come per tutti gli altri. Immagini e istantanee da conservare in un cassetto per ricordare, un giorno, di quella serata all'Olimpico con Dybala (e Goldaniga).