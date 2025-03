Ranieri e Fabregas, bellissimo siparietto dopo Roma-Como: "Te lo dico con il cuore"

"Onore al Como". Sono le parole di Claudio Ranieri nel post-partita, felice e soddisfatto per la vittoria in rimonta della sua Roma, ma che ha comunque sottolineato la grande forza e la crescita della squadra di Fabregas. Parole dolci quelle del tecnico giallorosso per il suo collega, con poi l'incontro tra i due nei tunnel dell'Olimpico.