I Friedkin premiati agli Oscar: Anora e tutte le statuette vinte dal gruppo del presidente della Roma

Anora trionfa agli Oscar 2025 e con lei anche i Friedkin. Il lungometraggio prodotto da Neon, uno dei brand del gruppo controllato dai proprietari della Roma, la fa da padrone nella serata più importante per il cinema americano e non solo raccogliendo cinque statuette su sei nomination, compresa quella di miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista, con la giovane Mikey Madison che a sorpresa la spunta sulla favorita Demi Moore. Il film di Sean Baker, che ha ottenuto anche il riconoscimento per miglior montaggio e miglior sceneggiatura originale, racconta la storia di una giovane spogliarellista di Brooklyn che incontra e sposa il figlio di un oligarca russo. Ma la famiglia di lui si opporrà al matrimonio e cercherà in tutti i modi di annullarlo.