Hummels: "L'Oscar per la vacanza...". Battuta o frecciata alla Roma?

Roma, 'frecciata' di Hummels per Ranieri?

"L'Oscar per la vacanza più lunga va a...." ha scritto Hummels su Instagram all'indomani dell'attesissima cerimonia di Los Angeles, in cui sono state assegnate le più celebri 'statuette' del mondo del cinema (premi anche per i Friedkin), pubblicando delle foto in cui lo si vede posare sorridente come un turista qualsiasi sul Lungotevere e poi a tavola in un ristorante della Capitale. Un post scherzoso, che in molti hanno però interpretato come espressione di una certa insofferenza per le tante panchine collezionate di recente dal tedesco, che dopo l'ottavo di Coppa Italia perso a San Siro contro il Milan non era stato convocato per la trasferta di Venezia (come Paredes) ed è stato schierato da Ranieri solamente all'Olimpico nel match di campionato contro il Monza (out invece nel doppio playoff di Europa League contro il Porto, ma anche a Parma e nell'ultima partita vinta contro il Como).