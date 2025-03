Totti e la netta risposta a Moratti: "Era lui a volermi all'Inter, ma Sensi si rifiutò"

Totti risponde a Moratti: "Sono sempre stato incedibile"

Le parole di Moratti scatenarono la reazione immediata di Rosella Sensi ("Mio padre non ha mai pensato nemmeno lontanamente di vendere Francesco"), e ora è arrivata anche la risposta del diretto interessato. Ospite a Viva El Futbol, l'ex capitano della Roma ha risposto così al racconto di Moratti: "È un signore, un numero uno, ma le sue dichiarazioni non mi sono piaciute. Sensi non mi ha mai voluto vendere, non sentiva ragioni, si è sempre impuntato. Quindi, in caso, era il contrario: Moratti e l'Inter mi volevano, ma per i Sensi io sono sempre stato incedibile. E questo va detto. Per lui non c'era discussione, così come per me: rimanere a Roma è stata la mia vittoria più grande".