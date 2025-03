Hummels punge: perché adesso l'addio alla Roma è più vicino

ROMA - È bastato un post su Instagram, con una foto scattata nell’amata Trastevere, per alimentare nuovi dubbi nella Roma: "L’Oscar per la vacanza più lunga va a..." ha scritto Mats Hummels indicando ovviamente se stesso. Al di là dell’associazione cronologica al premio appena assegnato a Los Angeles, il riferimento alle parole pronunciate da Ranieri prima della trasferta di Venezia appare chiaro. L’allenatore aveva detto in conferenza stampa di voler mandare appunto "in vacanza" sia Hummels che Paredes per permettere ai due campioni del mondo di ritemprarsi con le famiglie. Solo che Paredes non ha mai davvero perso il posto in squadra - domani salterà l’Athletic per squalifica - mentre Hummels da quel giorno ha giocato (maluccio) soltanto contro il Monza. Prima e dopo, solo panchine.

Hummels sui social

Sui social spesso Hummels si diverte pubblicando foto dei suoi momenti romani, con didascalie a volte bizzarre. Ma molti tifosi non hanno gradito, a poche ore da una partita decisiva, il suo sarcasmo. Probabilmente anche Ranieri non è stato contento di constatare che un giocatore così esperto, un difensore pluridecorato, abbia scelto questa forma di comunicazione. Bisogna aggiungere che domenica Hummels è stato filmato in panchina durante Roma-Como mentre si girava frequentemente verso la tribuna Monte Mario, come se non fosse così interessato alle vicende del gioco. Ovviamente non è così. Ma la somma degli elementi dipinge un quadro a tinte fosche: a fine anno non ci sarà un rinnovo con la Roma per scelta di entrambe le parti.

Hummels tra campo e panchina

Ieri per la verità Hummels ha pubblicato un altro post, stavolta da Trigoria con i compagni, per celebrare la squadra che aveva vinto la partitella in allenamento e per prendere in giro Koné che si era intrufolato. Ma è difficile che il gesto sia sufficiente a convincere Ranieri a schierarlo contro l’Athletic, con o senza Celik. Semmai uno spiraglio si può aprire domenica a Empoli, quando Mancini mancherà per squalifica. Il ruolo da centrale è scoperto ed è perfetto per Mats. Attenzione però perché prima o poi verrà anche l’ora del danese Nelsson, che aspetta da diverse settimane di esordire da titolare nella Roma dopo il commiato dal Galatasaray. Se le «vacanze» di Hummels sono davvero agli sgoccioli, l’allenatore può anche tenerne conto nel momento di stilare la formazione.