Roma-Cagliari, c’è l’accordo: si gioca domenica 16 marzo alle 16

Alla fine vince lo sport. Come logico - e giusto - che sia tutte le parti in causa si sono messe d’accordo. Roma-Cagliari si giocherà domenica 16 marzo alle 16 invece che alle 15 e la Maratona di Roma sarà anticipata di mezz’ora. Questo consentirà alla capitale di vivere in serenità un grande fine settimana di sport: sabato Italia - Irlanda di rugby, domenica la Maratona nel percorso più bello del mondo (si parte alle 8), poi la partita di calcio. Non solo: sempre sabato 15 ci sarà, anticipata di un giorno rispetto alla maratona classica per la prima volta, la Fun Run, la stracittadina legata alla Run Rome The Marathon. Partenza e arrivo all’interno del Circo Massimo, dopo circa 5km di festa, felicità, benessere, amicizia, musica e solidarietà.