Hummels spegne le polemiche e risponde sui social: "Possibile che ogni volta che posto una foto a Roma..."

ROMA - Un post su Instagram, la risposta di Ranieri in conferenza stampa e la nuova storia social: il "caso" Hummels a Roma si arricchisce di un nuovo capitolo. L'ex difensore del Borussia Dortmund, dopo la polemica nata per la sua frase social "L'Oscar per la vacanza più lunga va a...", che qualcuno ha scambiato per una frecciata al club e all'allenatore, e dopo la domanda in conferenza a Ranieri prima dell'Athletic Bilbao, ha spiegato su Instagram: "Ogni volta che posto una mia foto a Roma, la gente mi scrive 'Vacanza a Roma', proprio per questo ci ho scherzato nel mio ultimo post. Pazzesco che qualcuno lo abbia chiesto in maniera critica a mister Ranieri, che io rispetto molto".